ورش عمل وميثاق معايير.. منظمات المجتمع المدني تشارك في التوعية بالتغيرات المناخية

أصبحت المشاركة في عمليات التوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الدول من الأمور المهمة، والتي تتطلب من جميع الهيئات والمؤسسات أن يكون لها دور فاعل في هذه القضية، وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تواجدها في عمليات التوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

وفي إطار هذا الدور المهم، كان برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، أطلق حملة كبيرة تحت عنوان «مناخ مستدام»، لتوعية المنظمات الأهلية، سواء على المستوى المحلي أو المستوى العربي، ودورهم في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بدعم من المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» ووزارة البيئة ووزارة التضامن.

ندرة في المعلومات

يقول محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن قضية المناخ تعتب رجديد بالنسبة للعديد من الجمعيات الأهلية، محليا وعربيا، وأنها لسيست على أجنداتهم، ومن ثم يكون هناك ندرة في المعلومات لدى هذه الجمعيات حول العمل المناخي.

وأضاف «ممدوح» أن الزخم الذي أثاره مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مصر مطلع الشهر القادم في مدينة شرم الشيخ، زاد من إحساس الجميع بأهمية الوعي بالتغيرات المناخية وآثارها، وهو ما دفع مؤسسة مصر الخير إلى إطلاق حملتها.

مجموعة من الأنشطة

وأوضح «ممدوح» أن الحملة تستهدف مجموعة من الأنشطة، من أهمها تنظيم مائدتين مستديرتين حول دور منظمات العمل الأهلي في العمل المناخي، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من أجل تحديد الدور المنوط بالجمعيات الأهلية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات وورش العمل لتوعية العاملين بالمنظمات الأهلية بقضية المناخ ودورها في مواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم نحو 600 ورشة على المستوى العربي، شارك فيها عدة دول مثل اليمن والأردن والسودان وفلسطين والمغرب.

ميثاق عمل عربي

وتابع «ممدوح» أنه من بين أنشطة الحملة، إطلاق ميثاق عمل عربي، تحت عنوان «الميثاق العربي للعمل المناخي للمنظمات الأهلية»، ويحتوي على حوالي 14 مبدأعلى المنظمات الأهلية الالتزام به، موضحا أن هذا الميثاق تم مراجعته من عدد من الخبراء في مجال العمل المناخي والأهلي، وتم توقيعه من قبل 700 شبكة وتحالف ومنظمات أهلية عربية.

ومن بين أنشطة الحملة، بحسب «ممدوح»، تنظيم منتدى رواق رؤية مصر 2030، وهو منتدى افتراضي عبارة عن جلسات حوارية مع الخبراء، يحضرها عدد من المعنيين بالموضوع الذي يتم مناقشته في صورة صالون ثقافي، مشيرا إلى أنه تم عمل حوالي 6 لقاءات افتراضية.

واستطرد «ممدوح» أن مؤسسة مصر الخير، ستطلق في مؤتمر لها غدا، أول تقرير وطني لمساهمات الجمعيات في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، حول مدى إسهام الجمعيات الأهلية في العمل المناخي، مشيرا إلى أنه تم إطلاق، تحت مظلة هذه الحملة، ميثاق يحتوي على مجموعة من المعايير الضابطة للمنظمات الأهلية للتحول نحو الأخضر، لاعتماد وضمان المنظمات الخضراء.

وأخيرا، أشار «ممدوح» إلى أن مؤسسة مصر الخير كانت أطلقت «جائزة مصر الخير» لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، وأنه بنهاية الشهر الجاري، سيتم الإعلان عن الجمعيات والمبادرات الفائزة، كما سيتم الإعلان عن ما توصلت إليه الحملة خلال الفترة الماضية.