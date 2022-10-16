محافظ سوهاج يفتتح البرنامج التدريبي «إدارة التغيير وتنمية الموارد الذاتية»

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، البرنامج التدريبي «إدارة التغيير وتنمية الموارد الذاتية»، والذي يعقد لأول مرة بالمحافظة، على غرار البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بوزارة التنمية المحلية، لصقل مهارات قيادات الصف الثاني والثالث من العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وحاتم محمود عبد العزيز، مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام.

تدريب العاملين بالجهاز الإداري

ورحب محافظ سوهاج في بداية كلمته بجميع الحضور، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية لها الأهمية الكبرى في صقل مهارات العاملين والقيادات التنفيذية، بهدف الارتقاء وتنمية المهارات لديهم لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، لافتا إلى أهمية استغلال تلك الدورات لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتبادل الخبرات العملية والعلمية.

وأشار «الفقي» إلى اهتمام وزارة التنمية المحلية والدولة بتنفيذ البرامج التدريبية لإعداد الكوادر والقيادات القادرة على تحمل المسئولية، لافتا إلى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من كافة البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة، مؤكدا أن الكفاءة هي المعيار الوحيد في اختيار القيادات في مختلف الوظائف.

تقسيم المتدربين إلى 3 مجموعات

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، أن البرنامج التدريبي يستهدف 78 متدربا من حملة المؤهلات العليا بمختلف المستويات الوظيفية، لافتا إلى تقسيمهم إلى 3 مجموعات بواقع 3 أيام لكل مجموعة تضم 26 متدربا، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة بناء القدرات ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 2022/2023.