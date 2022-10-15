حياة كريمة: تسليم مركز تنمية الأسرة والطفل بإحدى قرى سوهاج.. و4 مشروعات بالشرقية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، الانتهاء من أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الساحل بحري، بمركز البلينا محافظة سوهاج.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، تسليم المركز بعد أن بلغت نسبة التنفيذ 100%، معلنة بدء خدمة أهالي القرية.

مركز تنمية الأسرة والطفل قرية الساحل بحري

وأشارت «حياة كريمة»، إلى أن مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل، مقام على مساحة 1296 مترا مربعا، ويشمل: صالة ألعاب رياضية، غرفة تخاطب، مركز علاج طبيعي، حضانة، وحدة برنامج مودة للاستشارات الأسرية، فصل محو الأمية، عيادة تنظيم الأسرة، ورشة تدريب، وغيرها من المكاتب الإدارية والخدمية.

الانتهاء من 4 مشروعات خدمية بالشرقية

وفي سياق منفصل، أعلنت المؤسسة، الانتهاء من 4 مشروعات خدمية في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بنسب تنفيذ 100%، شملت كلا من: «مجمع الخدمات الحكومي بقرية 2 شهداء بحر البقر، وحدة طب الأسرة بسعود ( بقرية سعود )، رافع صرف صحي كفر الربعمائة»، بالإضافة إلى رافع صرف صحي كفر المدينة، التابعين للوحدة المحلية بالظواهرية.