تردد قناة الفجر الجزائرية.. تعرض المسلسل التاريخي «المؤسس عثمان»

كشفت قناة الفجر الجزائرية، عن ترددها الجديد، وخريطة أعمالها الدرامية التركية الجديدة، التي تجذب شريحة كبيرة من محبي وعشاق الأعمال التركية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وفي السطور التالية، تقدم جريدة الوطن تردد قناة الفجر الجزائرية، بعد زيادة عمليات البحث عليها من جانب المهتمين بالأعمال الدرامية التركية القديمة والحديثة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ويمكن للراغبين من محبي الدراما التركية المتنوعة، تحميل تردد قناة الفجر الجزائرية، على الريسيفر من خلال التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12645.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: H

- جودة القناة SD

- اسم القناة على الرسيفر: الفجر.

خريطة مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

وتعرض قناة الفجر الجزائرية أعمالا متنوعة بين الدراما التركية والهندية، ومنها المسلسل التركي «المؤسس عثمان» بجميع أجزائه، وهو مسلسل تاريخي حقق نسب مشاهدة وشعبية واسعة منذ بداية عرضه، بطولة: بوراك أوزجيفيت، وأوزجه تورير، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، ويلدز جاغري عتيقسوي، وإركان أفجي، كما تعرض القناة مسلسلات بربروسا التركي، ومسلسل ألب أرسلان.

وانطلق بث قناة الفجر الجزائرية لأول مرة عام 2015، ونجحت قناة الفجر الجزائرية، في عرض وتقديم مجموعة كبيرة وحصرية من الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية، التي تناسب جميع الفئات العمرية.