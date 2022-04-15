تردد قناة الفجر نايل سات 2022.. لعشاق الدراما الجزائرية

شهدت الدقائق القليلة الماضية ارتفاع في عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول تردد قناة الفجر نايل سات، كونها تعد أول قناة درامية جزائرية عائلية تقدم محتوى يناسب الأسرة، إذ تعرض عبر شاشتها عددًا من الأعمال الدرامية التي يفضلها جمهور المسلسلات في شهر رمضان الكريم والمخصصة للدراما الجزائرية.

وفي هذا الصدد، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، تردد قناة الفجر نايل سات 2022، فضلا عن تقديم خريطة البرامج والدراما التي تُعرض عبر شاشتها، وهي:

تردد قناة الفجر نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fajr.

برامج قناة الفجر الجزائرية في رمضان

تقدم قناة الفجر في رمضان باقة منوعة من الأعمال الدرامية وهي كالتالي:

- مسلسل ألب أرسلان 18:00 بتوقيت الجزائر، والإعادة 22:00 بتوقيت الجزائر.

- حصة رمضان الكريم الموسم الثاني في الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر.

- سلسلة فكاهية بعنوان القرية 19:40 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل قبضة الأحرار 20:00 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل المحكوم 21:00 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل المنظمة من الثلاثاء إلى الخميس 22:00 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل عمر الفاروق 14:00 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل الإمام أحمد بن حنبل 15:00 بتوقيت الجزائر.

- مسلسل باب الحارة الموسم الأول 16:00 بتوقيت الجزائر.

خريطة المسلسلات الأسبوعية على قناة الفجر

- يُعرض عبر شاشاتها، مسلسل المؤسس عثمان حلقة كاملة، وذلك يوم الخميس في الساعة 23:00 بتوقيت الجزائر.

- يعرض كذلك عبر شاشاتها، مسلسل ألب أرسلان حلقة كاملة، يوم الثلاثاء في الساعة 23:00 بتوقيت الجزائر.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

تضمنت خطوات ضبط تردد قناة الفجر عبر الريسيفر، الآتي:

- أولا، قم بالضغط على زر Menu الموجود في ريموت الرسيفر، اختيار Options من القائمة التي تظهر على شاشة التلفزيون.

- ثانيا، اختار الأيقونة الخاصة بتثبيت القنوات على الريسيفر، ثم يتم اختيار التثبيت اليدوي، والذي يتيح للمستخدم تنزيل القناة التي يرغب بها فقط، ثم اختيار القمر الصناعي الذي يريد المستخدم تنزيل القناة عليه.

- ثالثا، يجب إدخال التردد الخاص بالقناة، ثم إدخال معدل الترميز، وضبط معدل تصحيح الخطأ، ثم الضغط على الموافقة على ما تم إدخاله من بيانات القناة.

- رابعا، يبدأ الرسيفر البحث عن القناة، وبعد الانتهاء من تنزيلها يضغط المستخدم على «حفظ» لحفظ القناة بين قائمة القنوات، ثم البحث عنها ضمن قائمة القنوات لمشاهدة دراما رمضان 2022.