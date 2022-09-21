تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات.. شاهد المسلسلات التركية

كشفت قناة الفجر الجزائرية، عن ترددها الجديد، وذلك لتنبيه متابعيها على تغيير التردد من أجل متابعة المسلسلات والبرامج المختلفة التي يتم إذاعتها من خلالها.

وفي إطار الشعبية الكبيرة التي تحصل عليها قناة الفجر، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تردد قناة الفجر الجزائرية.

ومن خلال هذا التقرير، نوضح لكم تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، وكيفية ضبط التردد الجديد، من أجل متابعة المسلسلات التي يتم إذاعتها على تلك القناة، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

ويمكن للراغبين تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية، تنزيل القناة على الرسيفر من خلال هذا التردد، التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12645.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الرأسي للاستقطاب: H

- جودة القناة SD:

- اسم القناة على الرسيفر: الفجر.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

ويمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية، وتنزيلها على القمر الصناعي، بعد اتباع الخطوات التالية:

- في البداية يجب الضغط على زر Menu أو القائمة.

- وبعدها يتم الضغط على كلمة خيارات أو Options من القائمة.

- سيظهر لك خيار تثبيت أو Installation قم باختيار تثبيت يدوي.

- وبعد ذلك يتم إدخال التردد الخاص بالقناة، وانتظر التحميل لتجد القناة قد تم تنزيلها بالفعل.

أبرز مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

وتعرض قناة الفجر الجزائرية العديد من المسلسلات أبرزها، مسلسل المؤسس عثمان بأجزائه، إذ يحصل المسلسل التاريخي على شعبية واسعة منذ بداية عرضه، وهو من بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورير، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي، بالإضافة إلى عرضها مسلسل بربروسا التركي، ومسلسل ألب أرسلان.