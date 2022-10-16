أمين سر «إعلام النواب»: «القاهرة الإخبارية» تضيف إلى قوة مصر الناعمة وتنمي الوعي

قالت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنّ قناة القاهرة الإخبارية ستبث محتواها للعالم كله وليس الوطن العربي فقط، كما ستعطي الإعلام المصري مزيدا من القوة والتميز، فضلا عن أنّها إضافة إلى قوة مصر الناعمة التي تهدف إلى تنمية الوعي.

القاهرة الإخبارية شاشة قوية

وأضافت أمين سر لجنة الإعلام لـ«الوطن»، أنّه يتوقع أن تكون القاهرة الإخبارية شاشة قوية تهدف إلى مزيد من حرية الرأي والتعبير والوعي، إذ إنّ قضية الوعي من أبرز تحديات الدولة والإعلام، وذلك للرد على الشائعات والتصدي لحملات التشويه التي تتعرض لها مصر لزعزعة الاستقرار الداخلي.

وأوضحت أنّ اسم القناة بحد ذاته له دلالة واضحة على أنّ القاهرة من أهم العواصم العربية، كما أنّها نقطة الالتقاء بين الدول العربية كلها، إضافة إلى أنّ جهود الشركة المتحدة تصب في صالح تطور منظومة الإعلام المصري بما يليق بها.

نقلة إعلامية وخطوة كبيرة

وأكدت رشاد أنّ الشركة المتحدة نفذت نقلة إعلامية وخطوة كبيرة لاستكمال ما بدأته فيما يخص تطور الإعلام المصري من خلال القناة الإخبارية، فهناك جهد وفكر واضح لتطوير الإعلام، يضع مصر في مصاف الدول التي تمتلك قنوات وفكر وإعلام أقوى.

ومن المقرر أن تنطلق قناة القاهرة الإخبارية خلال الأيام المقبلة، ضمن قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ومن المقرر أن تضم القناة أكبر شبكة من المراسلين في داخل وخارج مصر.