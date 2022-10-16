هالة صدقي عن قناة «القاهرة الإخبارية»: مصر تمتلك كوادر بشرية عظيمة

أبدت الفنانة هالة صدقي سعادتها بقرب انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»، مؤكدة أنها ستكون من أقوى المنصات في المنطقة، في ظل توافر جميع الإمكانات التي تذلل أي صعوبات، بحسب تصريحاتها لـ«الوطن».

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تدشين «قطاع أخبار المتحدة»، وهو أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، حيث يضم 4 قنوات، منها 3 قنوات جُدد، بخلاف تطوير قناة «إكسترا نيوز».

وأشارت هالة صدقي، إلى أن إطلاق قناة كبيرة بحجم «القاهرة الإخبارية» دليل على أن مصر تتوفر لديها مقومات النجاح، خاصة الإمكانات والكوادر البشرية والخبرات المهنية العظيمة، وبالتالي سيكون المشاهدون أمام فريق عمل مميز في الساحة الإعلامية على المستويين المحلي والدولي.

قناة القاهرة الإخبارية تعتمد على كوادر ماسبيرو

وقال أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه بـ«فيسبوك»، إنه تم الاعتماد بتوسع على كوادر ماسبيرو وقطاع الأخبار في قناة القاهرة الإخبارية، باعتبارها مدرسة مصر في الأخبار والمدرسة الأصيلة التى يتم البناء عليها.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على عدد من كوادر قناة «إكسترا نيوز»، بهدف استثمار هذه المؤسسة، وإعدادهم لهذه المهمة على مدار عام، فضلًا عن الاستعانه بكوادر مصرية لهم خبرات في قنوات إقليمية ودولية.

بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية

وأوضح «الطاهري»، أن قناة «القاهرة الإخبارية» ستُبث باللغتين العربية والإنجليزية من خلال قناة صوتية، وتبث بتقنية «hd» وكذلك «sd»، مشير إلى الاستعانة بمذيعين من دول عربية شقيقة بنسبة لاتتجاوز 10%، لأن مصر لديها فائض كوادر ولانواجه عجزًا في الكوادر حتى نتوسع في هذا الأمر والكل يعمل وفق مدرسة الأخبار المصرية.