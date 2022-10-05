بوتين: «نحترم شعب أوكرانيا.. والجيش الروسي قادر على تحرير أراضي جديدة»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نتوقع استقرار الوضع في المناطق التي تم ضمها إلى روسيا، وفقا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف «بوتين»: «نكن احتراما كبيرا للشعب الأوكراني رغم الوضع الحالي»، مشيرا إلى أن تحرير أراضي جديدة أصبح ممكنا بفضل الجيش الروسي.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بضم 4 مناطق أوكرانيا الى روسيا وهي «دونيتسك وزايوريجيا ولوجانسك وخيرسون»، فيما اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى وقف المحادثات مع نظيره الروسي.