بتكلفة 20 مليون جنيه.. الانتهاء من أعمال إنشاء محطة صرف صحي الكوثر بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء محطة صرف صحي رقم 4 بحي الكوثر، بنسبة تنفيذ 100%، وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، لخدمة 7 آلاف نسمة من سكان المرحلة الخامسة من عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والانتهاء من كافة المشروعات الخدمية.

محطة الصرف الصحي على مساحة 625 مترا

وأوضح المهندس يوسف حلمي، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن المحطة مقامة على مساحة 625 مترا مربعا، وتخدم المرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي «نجع أبو راضي، منطقة خلف الضرائب، عمارات الإيواء»، وتم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وتم مد كابلات التغذية الكهربائية، وتوريد وتركيب أكشاك المحولات، تمهيدا للبدء في أعمال التجارب.

تسليم المحطة لشركة المياه

وأشار إلى أن شبكات الانحدار الخاصة بالمحطة تصل إلى 4000 متر طولي، وتم الانتهاء منها، وجار أعمال التسليم لشركة المياه، بالإضافة إلى خط طرد قطر 280 ملم، بطول 1200 متر طولي.