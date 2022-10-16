سقوط أمطار في عدة مناطق بمطروح.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

سقطت الأمطار اليوم على مدينة مرسى مطروح وجميع الأحياء والمناطق السكنية، في ظل النوة التي تتعرض لها البلاد وتتأثر بها بعض المدن والمحافظات الساحلية ومنها مطروح والسلوم وسيدي براني والنجيلة ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة والحمام وحتى حدود مدينة الإسكندرية، وهو ما أعلنت معه محافظة مطروح حالة الطوارئ في جميع الأجهزة المعنية لمواجهة تقلبات الطقس.

أمطار مطروح اليوم لم تؤثر على الشوارع

ولم تؤثر أمطار اليوم على الشوارع والحركة المرورية حتى الآن في ظل الاستعدادات الكاملة التي أجرتها محافظة مطروح من تطهير شنايش تصريف الأمطار والشبكة المربوطة على الصرف الصحي بمدينة مرسلا مطروح، واتخاذ التدابير اللازمة في المدن الساحلية في مخرات السيول والبرابخ، مع وجود سيولة مرورية واستقرار الأوضاع في المحافظة.

رفع درجة الاستعداد بمياه مطروح

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن الطقس اليوم شهد سقوط أمطار في بعض المناطق والمدن الساحلية، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع فروع الشركة بمطروح والساحل الشمالي، ومتابعة المناطق الساخنة التي تسقط عليها الأمطار طبقا لخريطة الشركة واستعدادتها، وجرى تجهيز جميع سيارات الصرف الصحي، والدفع بفرق التدخل السريع المدربة بالشركة للتعامل مع أي بؤر لتجمعات مياه الأمطار في أي مكان، موضحا أنه يمكن تلقي شكاوى أهالي مطروح على الخط الساخن والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن للتعامل الفوري.

التعامل مع تجمعات مياه الأمطار

كما أوضح رئيس «مياه» مطروح لـ«الوطن»، أن هناك تنسيق مع مجالس المدن في السلوم وحتى الحمام للتعامل مع أي تجمعات لمياه على الطرق الدولية «مطروح - الإسكندرية»، و«مطروح - السلوم»، وذلك حتى تستقر الأحوال الجوية.