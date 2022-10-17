لضمان سلامة الغذاء.. السياحة تشدد على الالتزام بآلية تدريب العاملين بالفنادق

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، إنه فب إطار توجهات الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالفنادق العائمة والثابتة واستنادا إلى القرار رقم (295) لسنة 2021 الخاص بآلية تدريب العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وإلزام الفنادق فئة 3 و4 و5 نجوم بتعيين مراقب جودة في مجال صحة وسلامة الغذاء، فإنه يجب على جميع المنشآت الفندقية الالتزام بتنفيذ الآلية المعتمدة، وفقا للقرار الوزاري مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل.

مسؤول للإشراف على تدريب العاملين

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه يجب أيضا على فنادق الـ3 و4 و5 نجوم تعيين مسؤول للإشراف على تدريب وحصول العاملين بتلك المنشآت على الدورات التدريبية اللازمة، موضحا أنه يجب أيضا على فنادق نجمة ونجمتين توفير أحد العاملين بها من الحاصلين على الدورات التدريبية المتخصصة في مجال صحة وسلامة الغذاء وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية بتلك المنشآت.

آلية تدريب العاملين

ومن جهته، شدد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور رقم (177) لسنة 2022 والذي تم تعميمه على جميع فنادق الجمهورية، على كل فنادق الجمهورية بضرورة تنفيذ آلية التدريب وفقا لما جاء بقرار وزير السياحة رقم (295) لسنة 2021.

وأوضح أن التزام المنشآت الفندقية بتلك الاشتراطات العامة أحد مصوغات منحها الترخيص النهائي بمزاولة النشاط السياحي أو تجديده، وأن أية مخالفة لتلك الاشتراطات سيلغي ترخيص المنشأة.

يشار إلى أن قرار وزير السياحة رقم (295) لسنة 2021، أكد الذي أصدرته وزارة السياحة والآثار أنه لابد من حصول العاملين في أقسام الأغذية والمشروبات بالمنشآت الفندقية والسياحية أو في مراكب daily Boat أو السفاري على شهادة HACCP.