رصد 45 كيانا غير شرعي تعمل في قطاع السياحة بشرم الشيخ

أكدت وزارة السياحة والآثار، رصد 45 مكتبا لكيانات غير شرعية تعمل في مجال السياحة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس الماضي، في إطار الاستعدادات والتجهيزات التى تقوم بها مختلف الجهات المصرية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرالمناخ «COP27».

وأشارت الوزارة، في خطاب لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن لجنة من الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة رصدت هذه المكاتب خلال مرورها لرصد الكيانات غير الشرعية العاملة فى مجال السياحة بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه المكاتب تقدم خدمات (الليموزين- رحلات السفارى - تنظيم الرحلات الاختيارية - رحلة اليوم الواحد)، وأن لها مكاتب داخل استقبال الفنادق.

تشديدات لمنع تواجد هذه الكيانات بالفنادق

وقال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أنه يجب على الفنادق الـ45 التي وُجدت بها تلك الكيانات منع تواجد هذه المكاتب داخلها، وذلك لعدم حصولها على ترخيص أو تصريح من وزارة السياحة والآثار بمزاولة الأنشطة المذكورة.

الكيانات لم تحصل على ترخيص لممارسة الأنشطة السياحية

ومن جانبه، طالب علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية الفنادق الـ45 بإزالة هذه الكيانات على الفور، لعدم حصولها على تصريح أو موافقة وزارة السياحة والآثار على قيامها بمزاولة الأنشطة المذكورة.

يشارإلى أن فنادق شرم الشيخ انتهت من تركيب الألياف الضوئية الخاصة بتركيب كابلات الإنترنت فائق السرعة، وفقا لدرجة نجومية كل فندق، وذلك فى إطار استعداد فنادق المدينة لاستقبال المشاركين في مؤتمر قمة المناخ في دورته الـ27 خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.