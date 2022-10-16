«مطوري القاهرة الجديدة»: مؤتمر شرم الشيخ للمناخ فرصة للتسويق السياحي لمصر

أكد الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لجذب دخل أجنبي من العملات الأجنبية وتدعيم السياحة خلال فصل الشتاء خاصة وأن المناخ المصري مؤهل بشكل كبير في ظل احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات الطاقة التي يواجهها دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن اعتدال المناخ في مصر والدفء خلال فصل الشتاء يمثل فرصة لجذب السياح.

مناخ جاهز ومعتدل لاستقبال الأجانب

وأضاف «هندي»، لـ«الوطن»، أن مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق دخول مالية وعملات أجنبية من سياحة الدفء ومناخ جاهز ومعتدل لاستقبال الأجانب من خلال هذه السياحة وكذلك السياحة العلاجية وأيضا فرصة لدعم تصدير العقار المصري للخارج، كذلك سياحة الآثار ومعالم الأقصر وأسوان مطالبا الحكومة بالترويج لمثل هذه السياحة لتحقيق دخل قياسي تاريخي من السياحة.

تابع قائلا «لا يوجد أي مؤشرات توحي بأن الأزمة العالمية الروسية الأوكرانية ستنتهي قريبا، ومن ثم على مصر أن تستغل هذه الفرصة الذهبية لجذب السياحة خاصة ونحن على موعد مع تنظيم مؤتمر المناخ وسيكون فرصة كبيرة لمضاعفة الانشغالات السياحية في جميع فنادق مصر خاصة وأنه يستهدف 30 ألف زائر من مختلف الجنسيات».

السياحة تستعيد عافيتها

وأوضح أن السياحة في أي بلد مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالتغير المناخي، وحتى تستعيد السياحة عافيتها وتكون مصر مقصدا سياحيا أولها أن يكون هناك موارد طبيعية ونشاط اقتصادي وبنية تحتية واستقرار أمني، ومصر مستقرة أمنيا.

استضافة مصر مؤتمر التغير المناخي

ولفت إلى أن مصر شهدت طفرة هائلة وغير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية من المطارات والنقل الجماعي والطرق والكباري كل ذاك ادي تطور أداء قطاع السياحة في مصر، وعن استضافة مصر مؤتمر التغير المناخي، موضحا أن مصر دولة متعددة المنتجات السياحية من سياحة البحر الأحمر والساحل الشمالي وسياحة الآثار والصحراء والسياحة البرية، مؤكدا «أهم أنواع السياحة التي تدر دخلا لمصر هي سياحة الدفء واستغلال المناخ المصري المعتدل وسياحة المؤتمرات والمعارض ومؤتمر التغير المناخي وتنظيم مصر لهذا الحدث له فائدة كبيرة وتسويق دولي لمصر وفائدة للسياحة في مصر».