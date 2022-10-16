إزالة أكثر من 153 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ20 بكفر الشيخ

واصلت محافظة كفر الشيخ، حملاتها في المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها، لاسترداد أراضي الدولة، تفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، من أجل التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات أولاً بأول، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، وفرض سيادة القانون.

إزالة 23 حالة تعدٍ على مساحة 13 فدانا

وتمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ20، اليوم الأحد، من إزالة 23 حالة تعدٍ على مساحة 13 فدانا، و13 قيراطا، و13 سهما، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ20، تمكنت الحملة من إزالة 153 حالة تعدٍ على مساحة 13401 متر، و13 فدانا و13 قيراطا و13 سهما، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات، مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز ومدن المحافظة.