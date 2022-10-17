قانوني يوضح عقوبة السفر بأوراق مزورة: قد تصل لـ5 سنوات سجن

ضبطت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، شخصين بتهمة محاولتهما السفر بأوراق مزورة، في مجال مكافحة الجرائم غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتمّ حبسهما على ذمة التحقيقات.

عقوبة السفر بأوراق مزورة

أشرف ناجي، المحامي في النقض، تحدّث عن العقوبة التي تنتظر المتهمين، قائلا إنّ قانون االعقوبات حدد عقوبات لكل من يتجرأ على السفر بأوراق مزورة، على أن يعاقب بالحبس مدة تصل لسنتين، لكل من جاء اسمه في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور بآخر غير الحقيقي، أو كفل أحدًا في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك، وإذا ارتكب أي منها ذلك لغرض إرهابي، تكون العقوبة السجن 5 سنوات، وفقًا للمادة رقم 216.

وأضاف المحامي لـ«الوطن»، أنّ كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، تكون عقوبته الحبس مدة تصل إلى 6 أشهر أو تقع عليه غرامة 200 جنيه، وحال ارتكب أي منها بغرض إرهابي، تقع عليه عقوبة السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.

الحبس والغرامة

وأوضح ناجي، أنّه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين أو تقع عليه غرامة تصل لـ500 جنيه، إضافة لعزل كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير، وحال ارتكب الجريمة لغرض إرهابي، تكون العقوبة السجن مدة 5 سنوات، وفقًا لنص المادة 220.