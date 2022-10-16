«السياحة»: عقوبة 3 ملايين جنيه على أي شركة طيران تنقل معتمر دون باركود

حذرت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية من السماح بإركاب مسافرين إلى المملكة العربية السعودية من الحاصلين على تأشيرة العمرة أو تأشيرات (زيارة السياحة - زيارة الفاعليات - الزيارة الحكومية لغير الحكوميين - زيارة المضيف - الزيارة الشخصية ) دون وجود باركود البوابة المصرية للعمرة.

وأضافت خلال الخطاب الذي أرسلته وزارة السياحة لسلطة الطيران المدني بخصوص القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة، أن قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 هو قانون واجب التنفيذ على جميع الجهات ذات الصلة وأهمها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للجوازات، إضافة إلى جميع شركات الطيران العاملة في نقل المعتمرين.

التأشيرات التي لا يتم تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة

وأشارت إلى أن التأشيرات التي يسمح لحامليها المسافرين للسعودية بأداء العمرة، إلا أنها لا يتم تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة هي تأشيرات الزيارة (العائلية - التجارية - رجال الأعمال - المؤتمرات - المرور)، إضافة إلى التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية - خاصة - مهمة ) والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

أما التأشيرات التي يسمح لحامليها المسافرين للسعودية بأداء العمرة، إلا أنه لابد من تنظيمها من خلال البوابة المصرية للعمرة، فأكدت «سامي» أنها تأشيرات (زيارة السياحة - زيارة الفاعليات - الزيارة الحكومية لغير الحكوميين - زيارة المضيف - الزيارة الشخصية).

ضرورة مراجعة شركات الطيران لبيانات المسافرين قبل الصعود للطائرة

وشددت «سامي» على شركات الطيران بضرورة مطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة المصرية قبل مغادرته المطار، موضحة أنه إنفاذا للقانون فإنه يجب على الشركات الناقلة ضرورة التأكد من إدراج بيانات المعتمر أو المسافر بتأشيرة تسمح له بأداء مناسك العمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك قبل إصدار تصريح الصعود إلى الطائرة (boarding) وذلك حرصا على عدم تعطيل إقلاع الطائرة.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة الآثار، أن شركات الطيران التي ستخالف تلك التعليمات ستعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه وذلك إنفاذا للقانون.

يشار إلى أن مسئولي وزارة السياحة قد عقدوا اجتماعا يوم 11 أكتوبر الجاري مع مسئولى سلطة الطيران المدني بمقر السلطة بحضور ممثلي شركات الطيران العاملة في مجال العمرة وذلك لشرح ضوابط العمل خلال موسم العمرة لهذا العام.