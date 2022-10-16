«سياحة الإسكندرية»: إعلان الخطة التشغيلية لموسم العمرة قبل نهاية أكتوبر

قال حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه من المتوقع أن تصدر الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام قبل نهاية الشهر الجاري.

وذكر رئيس الشعبة لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار منحت كل شركة منظمة لرحلات العمرة خلال الموسم الجاري، وعددها نحو 1923 شركة، 40 تأشيرة، بإجمالي 77 ألف تأشيرة خلال أكتوبر، موضحا أن التأشيرات التى لن تستطيع الشركات تنفيذها خلال الشهر الجاري لن يٌسمح لها بتنظيمها خلال الأشهر المقبلة.

أعداد تأشيرات العمرة لن تقل عن 300 ألف هذا العام

وأضاف «الحلو»، أنه نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها غالبية دول العالم، ومع وجود صعوبة فى تدبير العملات الأجنبية، فإنه من المتوقع أن تحدد الحكومة سقفا عدديا لأعداد المعتمرين المصريين هذا العام، لافتا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن عدد التأشيرات التي ستُخصص لشركات السياحة المصرية خلال موسم العمرة الجاري ستتجاوز 300 ألف تأشيرة.

وذكر «الحلو»، أنه سيتم تقسيم التأشيرات بالتساوي بين شركات السياحة المنظمة للرحلات.

أسعار برامج العمرة

وأشار رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن إقبال المواطنين المصريين على السفر لاداء العمرة خلال شهر أكتوبر الجاري مرتفع للغاية، وأن أسعار برامج العمرة تتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الإقتصادية التى تبلغ مدتها 15يوما، مشددا على أن المصريين يعلمون جيدا أن تكلفة برامج العمرة لا يوجد بها أي مغالاة، وأن شركات السياحة تتحصل فقط على هامش ربح بسيط للغاية.