انخفاض الحرارة وسقوط أمطار بنسبة 50% غدا في المحافظات.. ورفع درجة الاستعداد

بالتزامن مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد يسعى المواطنون إلى معرفة حالة الطقس غدا في المحافظات، والذي يشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة على مختلف البلاد، مع نشاط لحركة الرياح، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتكون حالة الطقس غدا معتدل نهارا بعدد من المحافظات وهي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على أن يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، ويكون لطيفا أول الليل مائلا للبرودة في آخره.

سقوط أمطار في حالة الطقس غدا بالمحافظات

كما تشهد محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، السلوم، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا وذلك بنسبة 50%.

فيما تشهد حالة الطقس غدا في محافظات القاهرة الكبرى، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، شمال الصعيد ودمياط، سقوط أمطار بنسبة 40%.

وتشهد عدة محافظات نشاطا للرياح وطقسا غائما جزئيا وهي القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، فيما يسود طقس مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وشهدت عدد من المحافظات اليوم سقوط أمطار لا سيما الإسكندرية ومطروح والمنوفية وكفر الشيخ، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع الأمطار بمختلف المحافظات.