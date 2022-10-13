حالة الطقس غدا في المحافظات.. تقلبات جوية وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على المحافظات الشمالية والوجه البحري، جاءت نسبة سقوط الأمطار 20% على فترات متفاوتة، وتضمن البيان مناشدة المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الخريفية عند النزول إلى الشارع.

تغيرات حادة في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وحذر بيان هيئة الأرصاد الجوية من التغيرات الحادة والسريعة في حالة الطقس غدا بالمحافظات، حيث تتأثر البلاد بمنخفضات جوية وانخفاض درجات الحرارة، مع توفر فرص سقوط الأمطار، وناشدت الهيئة المسؤولين بتوخي الحذر للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار بداية من غداً الجمعة 14 أكتوبر حتى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري.

حالة الطقس غدا في المحافظات يشهد رياح

وتوقعت الهيئة هبوب الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وسجلت درجات الحرارة على كالآتي

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 -21.

- جنوب سيناء 31 -23.

- السواحل الشمالية 27 -20.

- جنوب الصعيد 33 -21.

- شمال الصعيد 29- 17.

وتوقعت الأرصاد أن طقس السبت المقبل 15 أكتوبر يشهد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، حيث جاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 -21.

- السواحل الشمالية 27 -20.

- جنوب سيناء 31 -23.

- شمال الصعيد 29- 17.

- جنوب الصعيد 33 -21.

وتوقعت الهيئة عدم استقرار في حالة الطقس السبت مع فرص لسقوط أمطار رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.