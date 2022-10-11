حالة الطقس غدا في جميع المحافظات: شبورة مائية ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس غدا في جميع المحافظات اعتدال الحرارة نهارا، على أن يكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في الساعاات المتأخرة، بحسب النشرة الدورية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بينما يكون حاراً في جنوب الصعيد، وسط نشاط حركة الرياح، مع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة من الرابعة فجراً وحتى السادسة صباحاً.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس غداً في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس في القاهرة غداً

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجة الحرارة غداً في القاهرة والوجه البحري ويضم محافظات الإسكندرية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، والدقهلية، والإسماعيلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والقليوبية، والسواحل الشمالية، فإنّه سيكون معتدل غائم جزئياً، مع تواجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

الطقس غداً في شمال الصعيد

وفيما يخص حالة الطقس غداً في محافظات شمال الصعيد والتي تشمل محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، فإنّه سيشهد طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما سيكون لطيفاً في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في جنوب الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أخبار الطقس في محافظات جنوب الصعيد والذي يضم محافظات الغردقة، وسفاجا، وأسيوط، ومرسى علم، والخارجة، وأسوان، والأقصر، وقنا، ونجع حمادي، وجرجا، وسوهاج، فإنّها تشهد طقساً مائل للحرارة نهاراً لطيف مساءً بهذه المحافظات.

شبورة مائية ونشاط للرياح

وتنشط حركة الرياح غداً، وتظهر شبورة مائية لمدة ساعتين في الصباح الباكر، ويسود طقس غائم جزئياً في جنوب الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وسط وجود فرص تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء غداً

ويسود طقس معتدل غائم جزئياً نهاراً ولطيف ليلاً على وسط سيناء، بينما يكون مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً وسط نشاط حركة الرياح في جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة في مصر غداً

وتأتي درجات الحرارة في المحافظات غداً كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23

شمال سيناء: العظمى 30 والصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22.