مصطفى كامل يقرر زيادة معاشات الموسيقيين بنسبة 10% بداية من نوفمبر المقبل

أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، في أول انعقاد له، عدة قرارات مهمة، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس؛ أبرزهم حلمي عبد الباقي، ومنصور هندي رئيس لجنة العمل.

زيادة معاشات الموسيقيين

وجاء في مقدمة القرارات زيادة المعاشات بنسبة 10% بداية من الشهر الجديد، وذلك تنفيذا لطلب عدد كبير من الموسيقيين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت هذه القرارات خلال مؤتمر صحفي أقامته النقابة، ويُعد الأول للفنان مصطفى كامل، بعد توليه مسؤولية نقيب المهن الموسيقية عقب فوزه في الانتخابات.

وضع ضوابط عاجلة لمطربي المهرجانات

وفي وقتٍ سابق، قال الفنان مصطفى كامل، إنه يستعين بآراء عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة وشيوخ المهنة لوضع ضوابط عاجلة لمطربي الراب والمهرجانات، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامج «مساء dmc».

ورحب عدد كبير من أعضاء نقابة المهن الموسيقية بقرارات وتصريحات الفنان مصطفى كامل النقيب الجديد.

فوز مصطفى كامل بالانتخابات

الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى كامل، فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات التي أجريت مؤخرا بمقر نادي نقابة المهن الموسيقية بالبحر الأعظم.

وكانت المنافسة على مقعد النقيب بين 4 أعضاء فقط، وهم: مصطفى حلمي ومصطفى كامل وشريف حمدي وعلاء سلامة.