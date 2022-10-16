مصطفى كامل يتسلم مهام عمله نقيبا لـ«الموسيقيين».. وحلمي بكر يدعمه

وصل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قبل قليل، إلى مقر النقابة لاستلامة مهام عمله بعد فوزه في الانتخابات التي انطلقت قبل أيام.

مصطفى كامل: شكرا لمحبة الناس

ووجّه مصطفى كامل عبر تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الشكر لجميع الحضور في الانتخابات: «أحمد الله على محبة الناس، لم أتخيل حضور كل هذا العدد للإدلاء بصوته في الانتخابات».

مؤتمر نقابة المهن الموسيقية

ووصل الموسيقار حلمي بكر، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، لدعم مصطفى كامل في أول حضور له إلى لنقابة، بعد نجاحه في الانتخابات.

ويُعد هذا المؤتمر الأول للفنان مصطفى كامل، بعد توليه مسؤولية نقيب المهن الموسيقية عقب فوزه في الانتخابات.

وفي وقتٍ سابق، قال الفنان مصطفى كامل، إنّه يستعين بآراء عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة وشيوخ المهنة، لوضع ضوابط عاجلة لمطربي الراب والمهرجانات، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامج «مساء dmc».