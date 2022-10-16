رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مصطفى كامل يتسلم مهام عمله نقيبا لـ«الموسيقيين».. وحلمي بكر يدعمه

كتب:

أحمد عبدالرحمن
تصوير:

محمود صبري
03:55 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
مصطفى كامل

مصطفى كامل

وصل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قبل قليل، إلى مقر النقابة لاستلامة مهام عمله بعد فوزه في الانتخابات التي انطلقت قبل أيام.

مصطفى كامل: شكرا لمحبة الناس

ووجّه مصطفى كامل عبر تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الشكر لجميع الحضور في الانتخابات: «أحمد الله على محبة الناس، لم أتخيل حضور كل هذا العدد للإدلاء بصوته في الانتخابات».

مؤتمر نقابة المهن الموسيقية

ووصل الموسيقار حلمي بكر، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، لدعم مصطفى كامل في أول حضور له إلى لنقابة، بعد نجاحه في الانتخابات.

ويُعد هذا المؤتمر الأول للفنان مصطفى كامل، بعد توليه مسؤولية نقيب المهن الموسيقية عقب فوزه في الانتخابات.

وفي وقتٍ سابق، قال الفنان مصطفى كامل، إنّه يستعين بآراء عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة وشيوخ المهنة، لوضع ضوابط عاجلة لمطربي الراب والمهرجانات، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامج «مساء dmc».

اقرأ المزيد:

لأول مرة.. إجراء انتخابات نقابة الموسيقيين بالتصويت الإلكتروني

قبل مصطفى كامل.. فنانون جلسوا على عرش نقابة الموسيقيين

فتح باب التنازلات في انتخابات نقابة الموسيقيين غدا

حلمي بكر لـ«الوطن»: الحر والزحمة سبب إصابتي بإغماء في نقابة الموسيقيين

حلمي بكر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة في محيط نقابة الموسيقيين
بقلم أحمد عبدالرحمن