عمر كمال عن شائعة زواجه: «ياريت تسيبوني في حالي»

أعرب مؤدي المهرجانات عمر كمال، عن استيائه الشديد من الشائعات التي طاردته خلال الساعات القليلة الماضية، بشأنّ زواجه، بعد انتشار صورة له مع الدكتور أسامة قابيل، قائلًا: «ياريت يا جماعة تسيبوني في حالي، وتراعوا ربنا في سيرة الناس وفيه حاجات في مصر أهم 100 مرة مني ومن أخباري الشخصية».

وكتب عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إمبارح شُفت صديقي الدكتور أسامة قابيل بعد شغله ونورني وكان قعدة جميلة.. وأخدنا صور عادية بعد القعدة وكان لابس اللبس الأزهري الجميل لأنه بعد شغله».

«كمال»: ليه يا جماعة فيه ناس عندها إصرار تفتش ورايا؟

وأضاف عمر كمال: «الناس في لحظة ربطت ده إنه كتبت كتابي وبحاجات شخصية في حياتي.. مع إني كنت لابس شورت وكاب وقاعد في قعدة خاصة جدًا مع ناس بحبها.. ليه يا جماعة فيه ناس عندها إصرار تخليني أطلع كلام مش عاوز أقوله وتفتش ورايا؟.. وليه الناس متراعيش إن كل واحد ليه أهل وأسرة بيعملهم مشاكل معاهم بكل كلمة غلط بتنزل؟».

«كمال»: يوم ما أتجوز مش هدخل حياتي الشخصية في السوشيال ميديا إطلاقًا

وتابع عمر كمال: «أنا حتى يوم ما أتجوز مش هدخل حياتي الشخصية في السوشيال ميديا إطلاقًا.. ياريت يا جماعة تسيبوني في حالة وتراعوا ربنا في سيرة الناس».