عمر كمال يكشف سبب خلافه مع شاكوش: «عشان مكتبتش بوست تهنئة على النقابة»

كشف الفنان عمر كمال عن سبب خلافه مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لافتًا إلى أنه لا يتحدث مع حسن شاكوش منذ عودته لنقابة المهن الموسيقية مرة أخرى، مضيفًا: «أنا بحب حسن شاكوش جدًا وهو أخويا جدًا ولحد اللحظة دي بموت فيه وهو كمان بيحبني ولما رجع النقابة أنا وقفت جنبه ودعمته وسافرنا أمريكا مع بعض».

كمال: إحنا دلوقتي مبنتكلمش لكن لما أشوفه هسلم عليه

وأوضح عمر كمال خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن سبب الخلاف هو عدم كتابته بوست لتهنئة حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه النقابة، مضيفًا «هو نزل بوست وأنا علقت له وقولت ألف ألف مبروك يا حبيبي وربنا يكرمك يارب ومعملتش بوست تهنئة واللي حواليه أو متعرفش مين قاله إن عمر كاره رجعوك أو عمر متضايق وده محصلش وأنا أكتر واحد في الكون ده وإخواته يقولوا إني وقفت معاه في رجعوه وإحنا دلوقتي مبنتكلمش لكن لما أشوفه هسلم عليه».

ووجه عمر كمال رسالة لحسن شاكوش قائلًا: «أنت حبيبي ولو شفتك في أي مكان هاخدك بالحضن وأبوسك»، مؤكدًا أن العلاقة طيبة بينه وبين مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وأنه تصالح معه مؤخرًا.