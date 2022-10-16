مصطفى كامل: زيادة قيمة علاج الموسيقيين.. وصرف مبلغ فوري للمتوفين

أصدر الفنان مصطفى كامل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، عدة قرارات، وذلك بعد انعقاد مجلس إدارة النقابة الأول، بعد تسلم كامل مهمة نقيب الموسيقيين، بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس؛ أبرزهم حلمي عبد الباقي، ومنصور هندي رئيس لجنة العمل.

زيادة مبالغ علاج الموسيقيين

وقرر مجلس إدارة النقابة زيادة مبلغ العمليات من 15 إلى 20 ألف جنيه، والعمليات الخطيرة بصرف مبلغ 30 ألف جنيه بدلا من 20، وزيادة مبلغ الأمراض المزمنة من 350 إلى 450 جنيها، ورفع قيمة المبلغ العلاجي من 250 إلى 350 جنيها، بالإضافة لصرف مبلغ فوري عند وفاة أحد الموسيقيين دون الرجوع للمستندات التي تحتاج لكثير من الوقت.

مصطفي كامل: لا بد من وضع ضوابط عاجلة لمطربي المهرجانات

وفي وقتٍ سابق، قال الفنان مصطفى كامل، إنه يستعين بآراء عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة وشيوخ المهنة لوضع ضوابط عاجلة لمطربي الراب والمهرجانات، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامج «مساء dmc».

ورحب عدد كبير من أعضاء نقابة المهن الموسيقية بقرارات وتصريحات الفنان مصطفى كامل النقيب الجديد.

فوز مصطفى كامل بالانتخابات

الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى كامل، فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات التي أجريت مؤخرا بمقر نادي نقابة المهن الموسيقية بالبحر الأعظم.

وكانت المنافسة على مقعد النقيب بين 4 أعضاء فقط، وهم: مصطفى حلمي ومصطفى كامل وشريف حمدي وعلاء سلامة.