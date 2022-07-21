موعد فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية

كشف المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، عن استعداد الشئون القانونية لفتح باب الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد استقالة الفنان هاني شاكر خلال الأيام الماضية.

فتح باب الترشيح لمنصب النقيب

وقال عمر عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عودة الفنان هاني شاكر لمنصب نقيب المهن الموسيقية، أصبح مستحيلا، لأنه تقدم بالاستقالة لاتحاد النقابات الفنية، ويجرى البدء في إجراءات فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية، بعد انتهاء إجازة 23 يوليو.

وعن سؤاله بموعد إجراء الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية، قال:«هذا الأمر يجدد من قبل الشئون القانونية، ولكنه سيكون قريبا».

هاني شاكر يتقدم باستقالته

وكان هاني شاكر، تقدم باستقالته، رسميا، لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قاطعا كل الأخبار التي انتشرت حول إمكانية تراجعه عنها، وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن فترة إدارته النقابة انتهت اليوم بتقديمه تلك الاستقالة.

جدير بالذكر، أن هاني شاكر أعلن استقالته، خلال مداخلة تليفونية عبر إحدى القنوات التليفزيونية، بعد ما حدث بالمؤتمر الذي أقامته النقابة، للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست، موضحا أنه يشكر جميع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على الفترة التي قضاها بالنقابة، وأنه تشرف بأنه يكون بين قامات كبيرة بالفن المصري.