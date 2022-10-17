تعزيز العمل التطوعي لشباب الجامعات بمبادرة حياة كريمة.. ندوة بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط انطلاق وقائع فعاليات «ندوة تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون للتعليم والطلاب والدكتور خالد عبد الناصر مدير القطاع التنفيذى بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام حياة كريمة، والدكتور محمد سامى القاضى منسق مساعد حياة كريمة بأسيوط، وبمشاركة نخبة من عمداء وكليات الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم إلى جانب حشد من طلاب جامعة اسيوط.

أضخم المبادرات المجتمعية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى أن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية فى تاريخ الدولة المصرية والتى نجحت في توحيد صفوف كل مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل المشاركة فى أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعى كما تضع نصب أعينها أن المواطن المصرى هو أساس التنمية، مشيراً إلى أن بسواعد الشباب وأفكارهم تبني الأوطان ولذلك يقع على شباب مصر الواعد مسؤولية مضاعفة لما يتميز به من خبرات وكفاءات قادرة على العمل والعطاء بقلب نابض بحب الوطن وانتماء صادق لترابه ويقيناً راسخاً بقيمته وتاريخه العريق.

كما دعا الدكتور المنشاوى شباب جامعة أسيوط إلى المشاركة فى العمل التطوعي وشحذ الهمم وتكاتف الجهود من أجل المساهمة فى تلك المبادرة القومية الفاعلة والمثمرة.

المشاركة بالقوافل

وأشارت الدكتورة مها غانم إلى أن جامعة أسيوط طالما كان لها دور مهم ومؤثر في الحياة المجتمعية، وفي هذا الإطار قدمت الدكتورة مها عرضا تفصيليا لأنشطة قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع، وذلك من خلال مشاركة الجامعة في فعاليات المتعددة من المؤتمرات والندوات والمبادرات والقوافل المتعددة والمختلفة والذي يوضح تضافر جهود الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدني ومدى الدعم الذي تقدمه الجامعة للمجتمع المحلي والذي أدى إلى إحداث طفرة واضحة في نوعية الخدمات المقدمة للمستهدفين من المبادرات.

وصرحت الدكتور مها أن مساهمة الجامعة تهدف إلى تعزيز التغيير الاجتماعى الإيجابى والإسهام فى رفع المستوى المعيشى لأهالى المناطق المستهدفة من التنمية المستدامة والعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

زيارات ميدانية للطلاب

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن الجامعة تسعى لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعة من خلال ما تنظمه من زيارات ميدانية للطلاب للاطلاع على ما تم إنجازه من مشروعات قومية لمؤسسة حياة كريمة لتكون المؤسسة نموذجًا يحتذى به فى مجال العمل التطوعى باعتبارها قوة فاعلة تشارك فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة على أرض عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد والفنون فى قارة إفريقيا.

تحقيق التنمية الشاملة

وأوضح الدكتور خالد عبد الناصر أن جامعة أسيوط شريك أساسي فى ما تبذله مبادرة حياة كريمة بأسيوط من جهود والتى تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية كما تعمل على توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية كما تعمل على إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كل الجهات المشاركة بالمبادرة لتوحيد الأهداف التنموية في المراكز والقرى وتوابعها، موضحا أن المبادرة استهدفت 7 قرى بمحافظة أسيوط، وتم تنفيد 2237 مشروعا خدميا وبنية تحتية كما تم إنشاء 35 مجمعا حكوميا يقدم الخدمات الحكومية المختلفة لقرى المستهدفة من المبادرة.

وفى هذا السياق استعرض الدكتور محمد سامى تجربته والتحاقه بالمؤسسة للعمل التطوعى بمبادرة حياة كريمة، ودعا طلاب الجامعة إلى المشاركة في العمل التطوعى كما يعتبر فرصة للطلاب للتدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، ويعزز الثقة بالنفس واحترام الذات ويؤدي إلى الشعور بالإنجاز ويعزز أيضا نظرة الفرد الإيجابية لحياة الطلبة ولأهدافهم المستقبلية.

نشر وتوعية المجتمع

وأكد الطالب عبد الرحمن رشاد على حرص طلاب الجامعة للمشاركة فى مختلف المبادرات الوطنية التى تطلقها الدولة المصرية والعمل على نشر وتوعية كل الأفراد بما تقدمه تلك المبادرات من الخدمات والمساعدات لكل أطياف الشعب المصري، داعيا طلاب الجامعة للضرورة المشاركة في الأعمال التطوعية والمبادرات الخدمية.