الكشف على 140 ألف تلميذ بحملة فحص الطفيليات والبلهارسيا في المنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية تواصل تنفيذ فعاليات الحملة القومية لفحص الطفيليات والبلهارسيا لتلاميذ المدارس والتي انطلقت الأول من أكتوبر 2022 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2022 بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، حيث تم فحص 140 ألفا و63 تلميذا منذ بداية الحملة.

الحد من انتشار الأمراض المتوطنة في مصر

وتأتي الحملة في إطار حملات وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الأمراض المتوطنة في مصر، حرصا على صحة وسلامة تلاميذ المدارس، وفي إطار تنفيذ خطة الوزارة لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

فحص الطفيليات والبلهارسيا لتلاميذ المدارس

وأوضحت الدكتورة راندا محمد خيري، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، أن الفرق التابعة لمديرية الصحة بالمنيا تقوم بفحص الطفيليات والبلهارسيا لتلاميذ المدارس بالريف، حيث يقوم التأمين الصحي بتنفيذ الحملة بمدارس المدن.

وأضافت أن الحملة تستهدف فحص 304735 تلميذا بالصفوف الأول والرابع الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوى بجميع مدارس الريف بالمحافظة.