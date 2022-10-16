مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2022.. تبدأ من الثامنة صباحا

توفر وزارة الصحة والسكان، العديد من التطعيمات المجانية للأطفال داخل مكاتب الصحة، وتدوّن المواعيد الخاصة بالتطعيم لكل طفل خلف شهادة الميلاد الورقية، التى تخص إثبات قيد الطفل في السجلات؛ لتذكير الأمهات بمواعيد التطعيم نظرًا لأهمية التطعيمات في حماية الأطفال من الأمراض المعدية أو غيرها، لذا تحرص الأمهات على البحث عن مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2022.

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2022

وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، إنّ هناك عددًا كبيرًا من الوحدات الصحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، ويصل عدد مكاتب الصحة في مصر إلى ما يقرب من 6 آلاف مكتب، تتوفر فيها جميع أنواع اللقاحات والتطعيمات المختلفة للأطفال بها.

وأعلنت وزارة الصحة، أنّ مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2022، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء، كل أيام الأسبوع، ما عدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنّ هناك جدولًا للتطعيمات موزع على الأمهات بمواعيد تطعيم الأطفال للمراحل المختلفة للطفل، بداية من عمر يوم وحتى السنة والنصف، ويتم تذكير الأمها بشكل دوري، موضحة أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، وخلق جيل خالٍ من الأمراض وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطعيم الأطفال في المواعيد المخصصة لهم

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه على أولياء الأمور الاهتمام بتطيعم أبنائهم في المواعيد الخاصة بكل تطعيم، والالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على تطهير الأيدي فور لمس أي أسطح خارجية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن لها 105 في حال ظهور أي مشكلة أو الرغبة في التساؤل أو الاستفسار قبل النزول لتطعيم الأطفال.