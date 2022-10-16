لحظة استقبال والدة طبيب المنوفية خبر وفاته: «مش ممكن.. ابني كويس»

لحظات مأساوية عاشتها أسرة الشاب محمود عبد الوارث، الطبيب بقسم مناظير الجهاز الهضمي، عقب وفاته متأثرا بجلطة في القلب أثناء نبطشيته في المستشفى، وحاول الأطباء إنقاذه وإعادته الحياة بعد توقف قلبه مرتين إلا أنه فارق الحياة.

رد فعل والدة طبيب المنوفية

وكشف محمد عبد المعبود ابن خالة المتوفى، المقيم بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه هو أول من أخبر والدة الدكتور محمود خبر وفاته، حيث ذهب إليها وبدأ يمهد لها الموضوع واستقبلت الوالدة خبر وفاته بكل هدوء قائلة: «مش ممكن دا أنا ابني كويس مفهوش حاجة».

وتابع «عبدالمعبود»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الله ربط على قلب والدته ووالده وزوجته عندنا سمعوا بخبر وفاته، خصوصا أنه توفي أثناء العمل ومعالجة المرضى، وبدأ جميع العائلة بمواساة والدة طبيب المنوفية لكي لا تنهار حزنا على وفاته، مؤكدا أنها كانت مؤمنة بقضاء الله وقدره عندما استقبلت خبر وفاة ابنها.

تشييع جنازة طبيب المنوفية وتقديم واجب العزاء

شيَّع الآلاف من أهالي قرية طه شبرا جثمان الشاب محمود إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، وسط حالة من الذهول والحزن الشديد من أسرة المتوفى وأهالي القرية، وقدم العديد من الأطباء وأهالي القرية والقرى المجاورة واجب العزاء والمواساة للأسرة.