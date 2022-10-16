هطول أمطار متوسطة على الإسكندرية واستمرار حالة الطوارئ

هطلت أمطار، اليوم، في الإسكندرية، وذلك لدقائق معدودة على مناطق شرق والمنتزه، وسط أجواء ترابية صفراء تسود الإسكندرية مع حلول مساء اليوم الأحد المفترض تساقط أمطار به ليلا وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتأتي تلك الأمطار هي الأولى منذ هطول الأمطار فجرا، حيث رصدت شركة الصرف الصحي هطول أمطار حتى الساعة 2 صباح يوم الأحد توقفت الساعة 3 إلا ربع صباحا، بالإضافة إلى الأمطار الخفيفة التي سقطت على مناطق الثروة السمكية وغرب والعامرية والكيلو 21 والجمرك والشاطبي ومنتزة أول ووصلت غزارة الأمطار إلى متوسطة بمنطقة العجمي.

وأكد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه شدد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة على مدار 24 ساعة حتى وصول تأكيد هيئة الأرصاد الجوية على استقرار حالة الطقس بالمحافظة.

أعمال الطوارئ عقب أمطار الإسكندرية اليوم

وأضاف نافع في بيان، اليوم الأحد، أنه شدد على استمرار أعمال التطهير وخفض مناسيب البيارات وتمركز السيارات والمعدات وذلك بعد هطول أمطار فجرا على الإسكندرية.