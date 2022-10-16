طقس الإسكندرية اليوم: سقوط أمطار خفيفة واستمرار حالة الطوارئ

يشهد طقس الإسكندرية اليوم هطول أمطار خفيفة على عدة مناطق بالمحافظة، ما تبعه استمرار عمل رجال الصرف الصحي وفقا لإعلان حالة الطوارئ الذي انطلق منذ أمس، ومستمر لحين تحسن الطقس.

طقس الإسكندرية اليوم

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية ضعف الأمطار حتى الآن على الإسكندرية رغم توقعات طقس الإسكندرية اليوم بهطول أمطار بنسبة 70%، نتيجة للرياح الجنوبية الغربية، وعدم الاستجابة للوضع السطحي.

ومن المتوقع سقوط أمطار على الإسكندرية اليوم، حيث أنه مع صباح اليوم بدأ المنخفض للتحرك شرقا، وخلال أوقات الظهيرة تتحول الرياح لشمالية غربية، ما يزيد من فرص تساقط الأمطار بشكل عشوائي ويصاحبها الرعد أحيانا، مع درجات حرارة مرتفعة نهارا تصل إلى 30 درجة مئوية، ومنخفضة ليلا تصل إلى 18 درجة.

سرعة الرياح في الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم نشاطا ملحوظا للرياح خاصة خلال أوقات الظهيرة بسرعة قد تصل إلى 52 كيلو مترا في الساعة، على أن تكون الرياح جنوبية غربية في بداية اليوم، ثم تتحول إلى غربية، وخلال نهاية اليوم ستتحول إلى شمالية غربية.

حالة الأمواج اليوم

ونظرا لحالة طقس الإسكندرية اليوم، فإن الأمواج ترتفع في حدود 2.5 متر، بدءاً من أوقات الظهيرة، ما يجعل البحر غير مناسبا لكافة أعمال الصيد والملاحة، وذلك بحسب الأرصاد.