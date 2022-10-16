عاجل.. عضو «العفو الرئاسي» يعلن إخلاء سبيل المحامي عمرو نوهان

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أن قائمة المفرج عنهم اليوم، تشمل إخلاء سبيل عمرو نوهان خلال ساعات.

وجاء قرار الإفراج عن المحامي عمرو نوهان، بحسب إعلان اللجنة، ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي، التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وكان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «تتوالى بشائر الخير.. اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا».

وشهد إفطار الأسرة المصرية 2022 توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016 على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وقال الرئيس السيسي: « الوطن يتسع للجميع… وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».