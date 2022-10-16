وصول 17 ألف سائح لفنادق الغردقة ومرسى علم

استقبلت فنادق الغردقة ومرسى علم، اليوم الأحد، ما يقرب من 17 ألف سائح من جنسيات أوروبية قادمين على متن 109 رحلات طيران منتظم وشارتر من مختلف مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السائحين

كشف سامح جمعة، الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، أن فنادق الغردقة ومرسى علم استقبلت حوالي 17 ألف سائح أجنبي من جنسيات أوروبية، وحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات استقبل مطار الغردقة الدولى 90 رحلة طيران منتظم وشارتر واستقبل مطار مرسي علم 19 رحلة طيران.

انتعاش السياحة

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تشهد انتعاشة سياحية مع وصول عشرات رحلات الطيران يوميا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، لافتاً إلى أن الألمان والإيطاليين والبولنديين والتشكيك هم الأكثر وصولًا إلى الغردقة ومرسى علم.

موسم الشتاء

وأشار الخبير السياحي إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم تزامنًا مع اقتراب موسم الشتاء وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية تزامنًا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ