وصول 22 ألف سائح إلى مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم

يشهد مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم السبت، استقبال 22 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متن 146 رحلة طيران سياحية منتظمة وشارتر، قادمية من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين.

وصول 22 ألف سائح

وأشار مصدر ملاحي لـ«الوطن»، اليوم السبت، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين كشف عن أن مطار الغردقة الدولي يستقبل اليوم السبت 17 ألف سائح على متن 114 رحلة، فيما يستقبل مطار مرسى علم 32 رحلة على متنها حوالي 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات.

السياحة الألمانية في الصدارة

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، أن اليوم السبت هو الأعلى وصولا في الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم، بهذا العدد من الرحلات بـ15 جنسية أجنبية، مشيرا إلى أن السياحة الألمانية في صدارة الجنسيات تواجدا بالفنادق والمنتجعات السياحية، ثم السياحة البولندية والتشيكية والإيطالية.

الوجهة السياحية المفضلة

وأضاف الخبير السياحي لـ«الوطن»، إلى ارتفاع معدل حركة الرحلات الطيران السياحية، حيث أصبحت المدن السياحية المصرية هي الوجهة المفضلة للسفر لدى عدد كبير من السائحين على مستوى العالم.