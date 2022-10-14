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مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين من 15 جنسية أوروبية اليوم

كتب:

شاذلى عبدالراضي
12:32 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
سائحون بفنادق الغردقة

سائحون بفنادق الغردقة

تستقبل فنادق الغردقة آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، عبر 83 رحلة طيران تصل مطار الغردقة اليوم الجمعة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول وإنهاء إجراءات والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية.

وصول آلاف السائحين 

وقال سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي كشف وصول 83 رحلة طيران اليوم الجمعة تقل آلاف السائحين من جنسيات أجنبية مختلفة، لافتاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى انتعاش حركة وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا، حيث تستقبل الغردقة عشرات رحلات الطيران يوميا.

15 جنسية أجنبية في فنادق الغردقة 

وأضاف الخبير السياحي، أن الفنادق والمنتجعات تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، ووصلت في عدد من الفنادق إلى 90%، من خلال 15 جنسية أجنبية على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، وهم الأكثر وصولا إلى الغردقة، بالإضافة إلى جنسيات مختلفة من دول العالم من سويسرا وإنجلترا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا وروسيا والمجر وهولندا وفرنسا وبلجيكا.

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مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين من أوروبا اليوم

وصول آلاف السائحين إلى مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم
بقلم شاذلى عبدالراضي