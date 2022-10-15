استعدادات فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال آلاف السائحين من أوروبا

تستعد الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم لاستقبال آلاف السائحين، حيث تستقبل المطارات اليوم السبت، أعلى معدل وصول رحلات طيران سياحية خلال الأسبوع الجاري من جنسيات أوربية مختلفة قادمة من مطارات أوروبا حوالي 15 جنسية أجنبية فضلوا قضاء إجازتهم على شواطئ الغردقة ومرسى علم.

استقبال آلاف السائحين

حسب جدول تشغيل الرحلات بمطارات البحر الأحمر، تشهد مطارات الغردقة ومرسى علم استقبال أعلى معدل وصول رحلات طيران سياحية منتظمة وشارتر حيث من المقرر َوصول أكثر من 100 رحلة طيران اليوم السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استعدادات الفنادق

وأبرز السياح من الجنسيات الألمانية والتشيكية والبولندية والإيطالية التي تتصدر الأعلى وصولا بالإضافة إلى جنسيات أخرى من سويسرا وإنجلترا ولوكسمبرج ورومانيا و سلوفاكيا والنمسا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا.

مهرجانات الشواطئ

وتنظم الفنادق والمنتجعات السياحية مهرجانات ومسابقات متنوعة على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السياح مثل مهرجانات الفواكه، ومهرجان الفوم، ومهرجان الألوان ومسابقات َمختلفة بصفة أسبوعية كنوع من أنواع الترفيه، و تنشيط السياحة وعمل جذب للمدن السياحية المصرية.