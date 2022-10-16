رئيس نقابة العاملين بالصحافة: قناة «القاهرة الإخبارية» منارة جديدة للإعلام المصري

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن قناة القاهرة الإخبارية تعد منارة جديدة للإعلام المصري، وذلك من خلال نقل الخبر المحلي إلى كل أنحاء العالم.

الإعلام المصري له ريادة كبيرة

وأوضح البدوي، في تصريح لـ «الوطن»، أن الإعلام المصرى له ريادة كبيرة ويجب أن تظل هذه الريادة، ومن غير المقبول أن توجد قنوات إعلامية تغزو العالم وتكون غير مصرية، قائلا: «الآن نطل على العالم بهذه القناة الجديدة وننقل ما يحدث داخل مصر إلى كل العالم».

وأضاف أنه يجب أن يعرف العالم أن مصر مقبلة على جمهورية جديدة، بالإضافة لحجم الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، وما جرى خلال الفترة الماضية خاصة أننا نبنى جمهورية جديدة على أسس ثقافية وعلمية واجتماعية في جميع المجالات.

القاهرة الإخبارية تُعبر عن الشارع المصري

وأشار إلى أن دلالة اسم القناة «القاهرة الإخبارية» هو أننا نتحدث عن القاهرة وخاصة أنها تُعبر عن الشارع والجمهور المصري، والشعار الذي اتخذته «عاصمة الخبر» يظل منارة كبيرة لدى المجتمعين العربي والدولي.

وأكد أن من أهم عوامل نجاح قناة القاهرة الإخبارية المصداقية والمهنية، ما يجعلها في صفوف القنوات الإخبارية العالمية، مشيرا إلى ضرورة أن يحافظ العاملين بالقناة على المهنية والسبق الخبري.