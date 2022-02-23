البريد المصري يطلق تطبيق «ياللا» على الهواتف.. خدمات بلا حصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعّاليات حفل إطلاق تطبيق «ياللا yalla»، الذي يُصنف كأول «سوبر آب»، في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويقدم التطبيق مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) وذلك بالتعاون مع شركتي «فيزا العالمية وباي سكاي».

وخلال الحفل أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ إطلاق البريد المصري لتطبيق «ياللا»، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية، حيث يقوم البريد بدور محوري في تنفيذ برامج ومبادرات هذه الاستراتيجية الطموحة.

ولفت إلى التطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون عبر التوسع فى شبكة البريد وتطوير مكاتبه وكذلك ميكنة أعماله وأتمتة الخدمات التي يقدمها، مع العمل على تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وفي مقدمتها تطبيق «ياللا»، الذى سيسهم في تعزيز الشمول المالي لدى عدد أكبر من المواطنين لاسيما الشباب من خلال تمكين المواطن من الحصول على مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة بسهولة مثل السداد، وتلقي التحويلات.

وأشاد بالشراكة البناءة التي تحققت بين البريد المصري والقطاع الخاص لإطلاق هذا التطبيق، مشيرا إلى أن فوز التطبيق بجائزة الابتكار من «اتحاد البريد اليورو متوسطي»، يعد تكريسا للريادة المصرية وتأكيدا على ما يحظى به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري من طاقات إبداعية خلاقة.

تطبيق yalla أول سوبر آب فى مصر والشرق الأوسط

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنّ «ياللا» بالتعاون مع شركتي «باي سكاي وفيزا»، يأتي استكمالاً لجهود البريد نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، كما أن التطبيق يعد إضافة جديدة للنجاحات التي حققها البريد خلال الفترة الماضية على المستويين الإقليمي والدولي، ويمثل تجسيدا واضحا لتنفيذ خطة الدولة الرامية لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي واستحداث قنوات رقمية جديدة ومتطورة لتوفير خدمات مالية وغير مالية للمواطنين بشكل لائق وميسر.

وقالت «ملك البابا»، مدير عام شركة «فيزا»، في مصر: «تزداد توقعات العملاء في عصر التحول الرقمي والشمول المالي، ما يضع على عاتقنا مسؤولية السعي والعمل من خلال شراكات لتوفير خدمات الابتكار الرقمي والتنفيذ والدعم الفني والاستشارات والتحليلات والخدمات المتعلقة بمعاملات العملاء من خلال الخبرة العالمية التي تتميز بها فيزا، فضلاً عن شبكة تضم 70 مليون ماكينة دفع فى أكثر من 200 دولة، ونحن ملتزمون بتطوير كافة الحلول المبتكرة والمتطورة، مثل ياللا سوبر آب، لتلبية احتياجات وطموحات الأفراد والتجار والمؤسسات».

وأكد وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باي سكاي»: «أن باي سكاي تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الخدمات من أجل تطوير السوق وتيسير معاملات المواطنين»، مشيرا إلى إمكانية الحصول على بطاقات «ياللا»، عن طريق الطلب من خلال التطبيق أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية كما يمكن شحنها من منافذ البريد وتفعيلها من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد وربطها بالتطبيق ومن ثم استخدامها فى خدمات الدفع وتنفيذ التحويلات المالية وغيرها من الخدمات.

ويتمتع التطبيق بالعديد من الحلول المالية وغير المالية، ومنها تحويل واستقبال الأموال للأفراد والتجار، ودفع الفواتير وشحن الرصيد وقراءة الروشتة وطلب الأدوية وتوصيلها لمكان المستخدم، ويتضمن عروض للتوفير وخصومات على مختلف العلامات التجارية والمطاعم وتوفير إمكانية شراء المنتجات بمختلف أنواعها، إلى جانب توفير كافة أنواع التأمين بما فى ذلك التأمين الصحي، وحجز تذاكر المواصلات والسفر بين المحافظات إلى جانب توفير خدمات البريد المصري المتمثلة فى تحديد أماكن ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد ونقاط ENPO الجديدة Win والخدمات الحكومية وخدمات التعليم والإسكان.