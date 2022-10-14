مطلوب 58 وظيفة في السعودية بينها مدير براتب يتخطى 36 ألف جنيه

أعلن موقع «فرصنا»، المعني بطرح الوظائف المختلفة للعمل خارج مصر وداخلها، عن توافر عدد من فرص العمل المتاحة داخل المملكة العربية السعودية بعضها لخريجي كليات الهندسة وأخرى لحملة الدبلوم بنظام 5 سنوات، شرط توافر مجموعة من المؤهلات في المتقدمين للحصول على كل وظيفة.

وبحسب موقع الوظائف جاءت تفاصيل فرص العمل على هذا النحو، والتي ترصدها «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: مصنع تام للملابس.

مقر التقديم للعمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500- 6000 ريال سعودي.

وظيفة مندوبين تسويق

اسم الشركة: مصنع تام للملابس.

مقر التقديم للعمل: التجمع الاول - التجمع الخامس - الرحاب - الساحل - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

الخبرة: سنتان-‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي.

الحوافز الاضافية: 500 - 1000 ريال سعودي.

وظيفة مهندس كهرباء مصاعد

اسم الشركة: المنار لإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة 3.

الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي-كلية الهندسة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني مصاعد

اسم الشركة: المنار لإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 42 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات-فوق متوسط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوبين تسويق

اسم الشركة: مصنع تام للملابس.

مقر التقديم للعمل: التجمع الاول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

الخبرة: سنتان-‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي.

الحوافز الاضافية: 500- 1000 ريال سعودي.

وظيفة محاسب مالي

اسم الشركة: New star.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30- 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية إدارة الأعمال / العلوم الإدارية ونظم المعلومات / الادارة والاقتصاد - المالية و المحاسبة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الاضافية: 200 - 500 ريال سعودي.

وظيفة مسوق الكتروني

اسم الشركة: New star .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1000- 1500 ريال سعودي.

نوع الوظيفة: عمل من المنزل.

وظيفة أمين مخزن

اسم الشركة: شركة نسيم الأخوة.

مقر التقديم للعمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 9.

الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات-متوسط.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: الفرسان.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي3000 ريال سعودي.

الحوافز الاضافية: 1000 ريال سعودي.

وظيفة شيف مراقب جودة

اسم الشركة: الفرسان.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 52 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة شيف خاص

اسم الشركة: الفرسان.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 36 - 54 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوبين مبيعات مواد غذائية

اسم الشركة: الفرسان.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: سنتان-‎3 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط«».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي.

وظيفة مدير حسابات خزينة

اسم الشركة: الفرسان.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6000- 7000 ريال سعودي، ما يعادل 36607.98

وظيفة مهندسين ري

اسم الشركة: شركة نسيم الأخوة.

مقر التقديم للعمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 8.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.