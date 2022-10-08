ارتفاع قياسي بأسعار النفط متأثرة بقرار «أوبك+».. و«البرميل» يقترب من الـ100 دولار

سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا خلال نهاية تعاملات أمس الجمعة، لتقترب من كسر حاجز الـ100 دولار للبرميل الواحد، بعدما انخفضت بشكل كبير وكادت تقترب من حيز الـ70 دولار.

وارتفعت أسعار خام برنت العالمي وخام غرب تكساس الأمريكي من 5.37% إلى 4.27% على الترتيب، خلال تعاملات أمس الجمعة، متأثرة بقرار منظمة الأوبك+.

قرار أوبك+ يقفز بأسعار النفط لمستويات غير مسبوقة

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً عقب إعلان منظمة أوبك بلس عن خفض إنتاجها من النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، بشكل يفوق التوقعات، واعتبره محللون أكبر تقليص في إنتاج النفط منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وصرح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، بأن أولوية منظمة أوبك بلس هي «الحفاظ على سوق نفط مستدام»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحافظ على أسعار مستقرة للنفط وتمنع مزيداً من الهبوط.

بايدن ينتقد قرار «أوبك +»: يخدم مصالح روسيا

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خيبة أمله من هذا القرار، مؤكدا أن هذه التخفيضات ستضر بالدول التي تعاني من ارتفاعات في أسعار الطاقة، وبخاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

واتهمت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، منظمة أوبك بلس بوقوفها إلى بجانب روسيا على خلفية هذا القرار، حيث أن هذا التخفيض قد يؤدي إلى تفاقم أزمة التضخم العالمي مع ارتفاع أسعار النفط والطاقة بشكل إضافي.

وفي بيانات صادرة من الولايات المتحدة، فقد انخفضت مخزونات النفط بعكس توقعات المحللين، حيث سجلت هبوطًا بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر.