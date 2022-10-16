مقتل 11 في كمين إرهابي ببوركينا فاسو.. ومذكرة تفاهم بين السعودية وجنوب أفريقيا

شهدت عدد من الدول الأفريقية، عدة أحداث خلال الساعات القليلة الماضية، تنوعت بين أمنية وسياسية واقتصادية، أبرزها، الكمين الذي نصبته مجموعات مسلحة إرهابية استهدف دورية مشتركة في شمالي بوركينا فاسو، ما اسفر عن مقتل 11 شخصا.

وفي بوركينا فاسو، لقي ما لا يقل عن 3 جنود و8 متطوعين مدنيين، مصرعهم، جراء كمين لمجموعات مسلحة إرهابية استهدف دورية مشتركة في منطقة بوروم شمال البلاد، فيما قال مصدر أمني، إنّ الحصيلة غير نهائية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الاتصالات، مذكرة تعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق التطور التقني والتوسع في سوقي القطاع بالبلدين.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس جنوب إفريقيا بقصر السلام

واستقبل ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، فيما استعرض المسؤولان في جلسة مباحثات رسمية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد ولي العهد السعودي، ورامافوزا، مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين، كان من أبرزها، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وجنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري

كما وقّعت السعودية وجنوب أفريقيا، مشروع مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء «صندوق استثماري مشترك»، واتفاقية تعاون بين البلدين في مجال النقل البحري، ووقّع الجانبان، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية ومؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري.

زامبيا: تخفيف عبء الدين جانب حيوي لإعادة الاقتصاد العالمي لوضعه

بدورها، حضت حكومات أفريقية، أمس السبت، الدائنين على تسريع تخفيف عبء الديون، وقال وزير المالية الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني، في مؤتمر صحفي افتراضي لـ«صندوق النقد الدولي»، إن التخفيف يشكل جانبا حيويا من إعادة الاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي، موضحا أن قدرة القارة السمراء على المشاركة مقيدة.

من جانبه، تعرض القائم بأعمال مدير «المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض»، أحمد أوجويل، لسوء المعاملة لدى وصوله، إلى «مطار فرانكفورت»، أمس السبت، في زيارة إلى ألمانيا، لحضور قمة منظمة «الصحة العالمية» التي تبدأ أعمالها، اليوم في برلين، وقرر المسؤول الأفريقي العودة إلى بلاده.

وقال أوجويل، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنّ موظفي الهجرة اعتقدوا أنّ المسؤول الأفريقي، يريد البقاء بشكل غير قانوني.