أمطار متوسطة تضرب مطروح والمدن الساحلية من السلوم للحمام (صور)

سقطت أمطار اليوم على مدينة مرسى مطروح في مختلف الأحياء والمناطق السكنية شرق وغرب المدينة، خاصة الكورنيش وعلم الروم وشارك إسكندرية والريفية والعزبة الغربية وحي الزهور وحي الشروق، والمطار وحى الدولار ومينا حشيش والسنوسية ووادى الرمل، من خلال النوة التي تضرب البلاد، خاصة في المحافظات الساحلية ومنها مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وحتى القاهرة الكبرى.

وتشهد حالة الطقس غدا في محافظة مطروح عدم استقرار، مع تعرض السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية والصيد في البحر المتوسط، وهو ما أكده الحاج منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين في مطروح، لـ«الوطن»، بتاثير الأمطار على البحر وعدم السماح بخروج المراكب أو استخراج تصاريح يروح الصيد للصيادين في موانئ مطروح الثلاثة حتى السلوم.

طوارئ في مطروح

وحول سقوط أمطار غدا قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، ومواجهة الأمطار وتتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات في المحافظة مع مجالس المدن الأمطار في المدن والقرى وعلى الطرق السريعة والدولية والطرق الداخلية لحين استقرار حالة الطقس.

فرق التدخل السريع بمياه مطروح

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح بغرق التدخل السريع المدربين مع أجهزة سحب المياه وسيارات الصرف الصحي للتعامل مع المناطق الساخنة وبؤر تجمعات مياه الأمطار في جميع المناطق السكنية والطرق الداخلية ومتابعة شبكة تصريف مياه الأمطار.