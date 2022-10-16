حالة الطقس غدا الاثنين.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على القاهرة الكبرى

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والمطلة على البحر المتوسط، وكذلك السواحل الشمالية الغربية والشرقية، فى حين يسود طقس مائل للحرارة جنوب البلاد، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس لطيف، ويميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة.

حالة الطقس غدًا

وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا الاثنين، يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري، وتمتد خفيفة الى القاهرة الكبرى، مع استمرار تكاثر السحب الركامية على السواحل الشمالية للبلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية، خاصة على غرب البحر المتوسط، وتتراوح سرعات الرياح بين سرعة الرياح 40 - 50 كم/س.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 17 اكتوبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 27- 20.

6 أكتوبر 28- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 28- 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29- 21.

الطور 30- 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30- 15.

طابا 30- 22.

نويبع 30- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31-23

الفيوم 30- 20

بني سويف 30- 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32- 20

قنا 34- 20

الأقصر 35- 21

أسوان 36- 22

الوادي الجديد 34- 20

أبو سمبل 36- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22.