وزير الخارجية: مصر قطعت شوطا طويلا في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن زيارة نظيره الهندي، للقاهرة، تأتي في مرحلة مهمة شهدت فيها العلاقة طفرة جديدة على أسس راسخة من العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، إذ استقبلت القاهرة وزير الدفاع الهندي، وانعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة، وزادت التجارة لـ 40% بين البلدين، وتأتي الزيارة بمناسبة العام الـ 75 من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحا أنه جرى عقد اجتماع مع الوزير على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة، وكل هذا يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لدى الجانبين للعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الهند، أن مصر حققت الفترة الأخيرة قدرا عاليا من الاستقرار والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، ضمن برنامج «حياة كريمة»، مشيرا إلى أنه جرى التطرق خلال المباحثات لتوطيد العلاقات بين البلدين.