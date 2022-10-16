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«أنا مواطن عادي».. تفاصيل عودة فاروق فلوكس إلى المسرح

كتب:

أحمد حسين صوان
08:34 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
فاروق فلوكس

فاروق فلوكس

يستعد الفنان فاروق فلوكس، للعودة إلى خشبة المسرح مُجددًا، بعد سنوات طويلة من الغياب، عن الساحة الفنية بشكلٍ عام، دامت نحو 5 أعوام.

المسرحية تنتمي إلى «المونودراما»

قال فاروق فلوكس، لـ«الوطن»، إنه انتهى من كتابة مسرحية تحمل اسم «أنا مواطن عادي»، تنتمي إلى «المونودراما»، موضحًا أنه يستعرض أبرز محطات حياته، من الطفولة والنشأة، وكذلك فترات الصعود وما بها من صعوبات ونجاحات.

موعد انطلاق المسرحية لم يُحدد بعد

أوضح فاروق فلوكس، أنّه يواصل التحضيرات حاليًا، استعدادًا لتقديمها على أحد مسارح الدولة، بينما موعد الانطلاق لم يُحدد بعد، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العرض إعجاب الجمهور.

يذكر أنّ الفنان فاروق فلوكس، خضع لعملية جراحية في أغسطس الماضي، لاستئصال المرارة، فيما حرص على طمأنة جمهوره آنذاك، إذ تلقى دعمًا كبيرًا من قبل زملاءه الفنانين، لعل أبرزهم الفنانة نبيلة عبيد، والتي قالت إنّ «فاروق أحد الذين لهم بصمة خاصة في أي عمل فني».

وكانت آخر أعمال الفنان فاروق فلوكس، مُشاركته في مسلسل «الأب الروحي» الذي عُرض عام 2017، والعمل من بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، ووأحمد عبد العزيز، وأحمد فلوكس، وعايدة رياض، وميريهان حسين وآخرين.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.