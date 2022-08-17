ابنة فاروق فلوكس تتعرض لحادث: «عربيتي كانت هتولع»

كشفت المخرجة يسر فلوكس، ابنة الفنان فاروق فلوكس، عن تعرضها لحادث، مساء اليوم الأربعاء، موضحة أن النيران كادت تشتعل في سيارتها، وأنقذتها العناية الإلهية.

فلوكس: الحمد لله العربية كانت هتولع بيا

ونشرت ابنة الفنان فاروق فلوكس، صورًا لمحرك سيارتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله العربية كانت هتولع بيا.. الحمدلله على كل حاجة».

المخرجة: «المصريين جدعان»

وحرصت المخرجة يسر فلوكس، على توجيه الشكر إلى الأشخاص، الذين دعموها وساعدوها في إنقاذ الموقف، قائلة: «المصريين جدعان.. ربنا عنده خير كتير».

يسر فلوكس تُساند والدها بعد خضوعه لعملية جراحية

وكان الفنان فاروق فلوكس، خضع لعملية جراحية، الأسبوع الماضي، لاستئصال المرارة، وخرج إلى منزله قبل أيام، وقضاء فترة نقاهة لاسترداد عافيته.

وكشفت يسر فلوكس، كواليس تلك العملية الجراحية التي أجراها والدها فاروق فلوكس، إذ قالت على موقع «فيس بوك»: «تعب أبويا كان أمرًا صعبًا عليا جدًا جدًا، وقرار إنه يخوض عملية كان قرار مش سهل، لكن الحقيقة فيه جنود وملائكة ربنا سخرهم ليا ساعدوني وكانوا السبب بعد ربنا أنه يقوم بالسلامة.. أنا عايزة أشكرهم وأقولهم إن طول ما الدكاترة في بلدنا عندهم خبرة وضمير وإخلاص وحب لعملهم زيهم.. الإنسانيه هي اللي بتسود».