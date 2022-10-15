نائب «عمال مصر» يشيد بملف «الوطن»: القطاع الخاص شريك في التنمية

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بملف «الوطن» عن تمكين القطاع الخاص، الذي جاء تحت عنوان «الدولة تفتح الباب للقطاع الخاص.. من الشراكة إلى التمكين».

البدوي: القطاع الخاص شريك في التنمية

وقال «البدوي»، إنّ ملف القطاع الخاص سلط الضوء على الجهود التي قامت بها الدولة على مدار سنوات، من أجل تمكين القطاع الخاص؛ لأنه شريك في قاطرة التنمية التي تقودها الدولة منذ سنوات، من خلال المشروعات الضخمة والبنية التحتية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ القطاع الخاص ساهم وشريك نجاح في رحلة الدولة نحو التنمية والتقدم، وقد حصل القطاع الخاص في آخر 8 سنوات على 68% من الاقتصاد المصري ككل، وزادت هذه النسبة في بعض القطاعات لـ100% كما في قطاع الطاقة المتجددة.

تمكين القطاع الخاص يخلق مزيدًا من فرص العمل

وأشار، إلى أنّ الاهتمام بالقطاع الخاص وتمكينه يمنح ويخلق مزيدًا من فرص العمل، وهو بالفعل ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية، وقد ظهر ذلك في تراجع معدلات البطالة، ودفع لإنتاج ونمو الصادرات وتوطين الصناعة.