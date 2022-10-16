معرض دولي لترويج منتجات مواجهة التلوث على هامش "أسبوع المياه"

نظمت وزارة الموارد المائية والري، معرضا دوليا لأجهزة تنقية المياه والحد من التلوث بمشاركة عدد من الشركات الدولية العملاقة في مجالات تحلية المياه وشركات تنقية المياه، افتتحه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بحضور وزير المياه والطاقة الهولندي، وزراء المياه في السودان ولبنان والسنغال، ورئيس المجلس العالمي للمياه.

وشهد المعرض الذي أقيم علي هامش أسبوع القاهرة للمياه الترويج لأحدث منتجات مواجهة أزمات التلوث في المياه بطرح منتجات تقلل من معدلات التلوث ضمن الحملة القومية للحد من تلوث المياه والمعتمدة من وزارتي الري والإسكان، اعتمادا علي تقنيات دولية حديثة في مجالات تنقية المياه.

"كيونت" تشارك في أسبوع المياه

وفي إطار جهودها لدعم البيئة وتحقيق التنمية المستدامة شاركت كيونت الرائدة عالمياً في مجال البيع المباشر، في فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلي المنظمات الدولية.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيري لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ المقبل COP27.

وتشارك كيونت في هذا الحدث من خلال هوم بيور وهي عبارة عن خط مياه كامل البلاستيكية، وهو ما يتلاقي مع الرسائل الرئيسية التي يتبناها أسبوع القاهرة للمياه، ويُعد خط المياه الكامل أحد الحلول الصديقة للبيئة لتنقية المياه بطريقة مناسبة للاستخدام المنزلي، حيث يتمتع بجودة فائقة جعلته معتمد وموثوق من عدة خبراء دوليين بالإضافة إلى تصنيعه في كوريا الجنوبية.

"كيونت": المياه النظيفة حق مكفول لسلامة الإنسان

وقالت مالو كالوزا، المدير التنفيذي لكيونت أن ذلك يأتي في إطار جهود كيونت لدعم البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، واستراتيجيتها التي تولي اهتماماً خاصاً بضرورة توفير حلول مستدامة تساهم بصورة بناءة في نشر الوعي حول أفضل سبل الوصول إلى مياه نظيفة، وإيمانها بأن الحصول على مياه شرب نظيفة، هو حق مكفول لسلامة حياة الإنسان، بما يتماشى مع اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.